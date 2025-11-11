DHL Group (ex Deutsche Post)-Analyse: Warburg Research vergibt Hold an DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie

Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für DHL Group von 41,50 auf 43,00 Euro angehobe, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Nach einem überraschend starken dritten Quartal des Logistikkonzerns erscheine der bestätigte Jahresausblick nun realistischer, schrieb Christian Cohrs in seinem am Dienstag vorliegenden Resümee. Er schraubte seine Prognosen für die Jahre 2025 bis 2027 leicht nach oben.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 10:26 Uhr 0,7 Prozent im Plus bei 44,32 EUR. Also weist das Papier noch eine Rückgangsmöglichkeit von 2,98 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Zuletzt wechselten 232 748 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien den Besitzer. Der Anteilsschein kletterte seit Beginn des Jahres 2025 um 37,1 Prozent nach oben. Die kommenden Ergebnisse für Q4 2025 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) am 05.03.2026 präsentieren.

