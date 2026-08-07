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07.08.2026 06:31:29
DHL Group (ex Deutsche Post) (spons ADRs): Bilanz zum abgelaufenen Quartal
DHL Group (ex Deutsche Post) (spons ADRs) lud am 05.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.
Das EPS wurde auf 0,53 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,410 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal hat DHL Group (ex Deutsche Post) (spons ADRs) 26,01 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 15,73 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 22,47 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Analysten hatten für das Quartal mit einem Gewinn je Aktie von 0,529 USD sowie einem Umsatz von 24,63 Milliarden USD gerechnet.
Redaktion finanzen.at
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