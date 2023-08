DHL Group (ex Deutsche Post) (spons ADRs): Bilanzvorlage zum letzten Quartal

DHL Group (ex Deutsche Post) (spons ADRs) hat am 01.08.2023 das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,878 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,19 USD je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat DHL Group (ex Deutsche Post) (spons ADRs) in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 9,68 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 22,06 Milliarden USD im Vergleich zu 24,43 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Für das Quartal hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 0,920 USD gerechnet, wohingegen der Umsatz auf 23,16 Milliarden USD geschätzt worden war.

Redaktion finanzen.at