DHL Group (ex Deutsche Post) (spons ADRs): Bilanzvorlage zum letzten Quartal

DHL Group (ex Deutsche Post) (spons ADRs) präsentierte am 08.11.2023 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,728 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 1,02 USD je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 20,77 Milliarden USD – eine Minderung von 14,17 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 24,20 Milliarden USD eingefahren.

Die Schätzungen der Analysten hatten für das Quartals-EPS bei 0,690 USD gelegen. Beim Umsatz waren die Experten von 21,99 Milliarden USD ausgegangen.

