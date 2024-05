DHL Group (ex Deutsche Post) (spons ADRs): Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

DHL Group (ex Deutsche Post) (spons ADRs) hat am 07.05.2024 die Bücher zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,69 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,820 USD je Aktie erzielt worden.

Mit einem Umsatz von 21,98 Milliarden USD, gegenüber 22,44 Milliarden USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 2,07 Prozent präsentiert.

Analysten hatten einen Gewinn je Aktie von 0,668 USD prognostiziert, während der Umsatz bei 22,00 Milliarden USD erwartet worden war.

Redaktion finanzen.at