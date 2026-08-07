DHL Group (ex Deutsche Post): Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

DHL Group (ex Deutsche Post) hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 05.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,91 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte DHL Group (ex Deutsche Post) ein EPS von 0,720 EUR je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig wurden 22,37 Milliarden EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte DHL Group (ex Deutsche Post) 19,83 Milliarden EUR umgesetzt.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,892 EUR erwartet, während sich die Umsatzschätzung auf 21,31 Milliarden EUR belaufen hatte.

Redaktion finanzen.at