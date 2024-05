DHL Group (ex Deutsche Post) zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

DHL Group (ex Deutsche Post) hat am 07.05.2024 das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,63 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,760 EUR je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 3,19 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 20,92 Milliarden EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 20,25 Milliarden EUR.

Für das Jahresviertel hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 0,615 EUR gerechnet. Die Prognose für den Umsatz hatten sie auf 20,31 Milliarden EUR taxiert.

