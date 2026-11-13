DHL Group Aktie
WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004
|Dienstleistungspreis steigt
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13.11.2026 16:23:00
DHL Group passt Preise an – DHL-Aktie zeigt sich schwächer
DHL begründet Preiserhöhungen mit gestiegenen Kosten
Die Preiserhöhungen seien notwendig wegen gestiegener Kosten für Löhne, Energie und Inflation, begründete DHL die Anhebungen. Auch werde damit die flächendeckende Versorgung in Deutschland sichergestellt. Die Bundesnetzagentur muss die neuen Paketpreise noch genehmigen. DHL ist in Deutschland Marktführer unter den Paketdiensten. Konkurrenten sind etwa Hermes, UPS (United Parcel Service), DPD oder GLS.
Schwerere Pakete werden ebenfalls teurer
Bei Online-Frankierung bleiben DHL-Päckchen der Größe M sowie Pakete bis 2 oder 5 Kilogramm so teuer wie bisher. Auch dort gibt es Vergünstigungen für die Sendung an Packstationen. Die Frankierung von Paketen bis 2 Kilogramm kann jetzt auch in der Filiale erfolgen. In jedem Fall teurer wird der nationale Versand von Paketen bis 10, 20 oder 31,5 Kilogramm. 10-Kilo-Pakete kosten anstatt 18,99 Euro dann 19,99 Euro online und 20,99 Euro bei Filialbezahlung.
Die DHL-Aktie gibt auf XETRA zeitweise 0,17 Prozent auf 60,64 Euro nach.
BONN (dpa-AFX)
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