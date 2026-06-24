DHL legt trotz FedEx-Quartalszahlen überschaubar zu

Schwächere Profitabilität bei FedEx hat den US-Logistikkonzern unter Druck gesetzt, die DHL kann sich aber gegen den Branchentrend stemmen.

Eine rückläufige Profitabilität von FedEx im vierten Quartal hat den Aktienkurs am Vorabend nachbörslich belastet, Papiere der DHL Group zeigen sich auf XETRA aber mit einem Plus von 0,55 Prozent auf 51,34 Euro.

FedEx-Aktien hatten am Dienstag vorbörslich mehr als sechs Prozent eingebüßt und waren erstmals seit Jahresbeginn unter die Marke von 300 US-Dollar gerutscht.

Beim US-Logistikriesen ist die bereinigte Marge auf 8,4 Prozent gesunken, von 9,1 Prozent im Vorjahreszeitraum. Damit blieb Fedex hinter der durchschnittlichen Erwartung von Analysten zurück. Auch die Zielvorgabe für das bereinigte Ergebnis im laufenden Geschäftsjahr liegt Marktexperten zufolge etwas unter der Konsensschätzung.

FRANKFURT (dpa-AFX Broker)