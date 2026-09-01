DHL Group Aktie

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WKN DE: A0YF81 / ISIN: US25157Y2028

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01.09.2026 08:34:45

DHL schließt Neuaufstellung ab - Post-Aktie ab 1. September DHL-Aktie

Von Ulrike Dauer

DOW JONES--Die DHL Group hat zum 1. September ihre Neuaufstellung abgeschlossen. Wie der DAX-Konzern mitteilte, ist somit aus der Deutsche-Post-Aktie eine DHL-Aktie geworden, denn die börsennotierte Muttergesellschaft firmiert nun als DHL AG und nicht mehr als Deutsche Post AG.

Das deutsche Brief- und Paketgeschäft wird dabei weiter unter dem Namen Deutsche Post AG firmieren, die nun als Tochtergesellschaft der DHL AG weiter Teil des Konzerns ist. Die DHL AG beinhaltet die strategische Steuerung, Governance und bereichsübergreifende Aufgaben für den weltweit tätigen Konzern, während das Geschäft von Post & Paket Deutschland in einer separaten Gesellschaft verantwortet wird.

Mit der neuen Konzernstruktur, die von der Hauptversammlung beschlossen worden war, will der Bonner Logistikkonzern die rechtliche Organisation stärker an seiner internationalen Aufstellung ausrichten.

Kontakt zur Autorin: ulrike.dauer@wsj.com; @UlrikeDauer_

DJG/uxd/mgo

(END) Dow Jones Newswires

September 01, 2026 02:34 ET (06:34 GMT)

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