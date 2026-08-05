DHL Group Aktie
WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004
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05.08.2026 07:04:38
DHL stockt Aktienrückkaufprogramm auf - Mittelzuflüsse aus US-Zoll-Rückzahlungen
BONN (dpa-AFX) - Der Logistikkonzern DHL (DHL Group (ex Deutsche Post)) will etwas mehr Aktien zurückkaufen als bislang geplant. Vor dem Hintergrund der positiven Geschäftsentwicklung im ersten Halbjahr habe der Vorstand beschlossen, das im Jahr 2022 gestartete Aktienrückkaufprogramm um 500 Millionen Euro auf bis zu 6,5 Milliarden Euro aufzustocken und bis zum Jahresende 2027 zu verlängern, teilte der Dax-Konzern (DAX) am Mittwoch in Bonn mit. Bisher sollte das aktuelle Programm im laufenden Jahr enden.
Die Bonner hatten bereits vor knapp einem Monat erste Eckdaten für das abgelaufene zweite Quartal bekannt gegeben, die von einem kräftigen Sprung des operativen Gewinns zeugten. In diesem Zuge wurde auch die Jahresprognose erhöht. Wie nun bekannt wurde, erhielt die DHL im abgelaufenen Quartal unter anderem Rückzahlungen im Zusammenhang mit den US-Zollmaßnahmen, was den Barmittelfluss positiv beeinflusste. Er lag mit 569 Millionen Euro mehr als 70 Prozent über dem Vorjahreswert und höher als Analysten erwartet hatten./lew/zb
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Nachrichten zu DHL Group (ex Deutsche Post)
Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)
|07.08.26
|DHL Group Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|06.08.26
|DHL Group Hold
|Warburg Research
|06.08.26
|DHL Group Overweight
|Barclays Capital
|06.08.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|DHL Group Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|06.08.26
|DHL Group Hold
|Warburg Research
|06.08.26
|DHL Group Overweight
|Barclays Capital
|06.08.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.26
|DHL Group Overweight
|Barclays Capital
|06.08.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|DHL Group Kaufen
|DZ BANK
|05.08.26
|DHL Group Buy
|Deutsche Bank AG
|05.08.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.11.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|06.11.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|13.10.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|22.09.25
|DHL Group Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|05.08.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|07.08.26
|DHL Group Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|06.08.26
|DHL Group Hold
|Warburg Research
|05.08.26
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|DHL Group (ex Deutsche Post)
|55,26
|0,00%
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