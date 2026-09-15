DHL Group Aktie

DHL Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0YF81 / ISIN: US25157Y2028

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15.09.2026 14:25:40

DHL übernimmt kolumbianischen Logistiker Open Market

DOW JONES--Die DHL Group baut ihr Geschäft in Südamerika mit einer Übernahme aus. Wie der DAX-Konzern mitteilte, übernimmt er Open Market, ein Logistik- und Transportunternehmen aus Kolumbien. Einen Kaufpreis nannte DHL nicht.

DHL Supply Chain bekommt damit 21 Lagerstandorte, 13 Cross-Docks sowie ein Transportnetzwerk mit eigenem Fuhrpark. Open Markets, das 4.100 Mitarbeiter beschäftigt, habe Expertise vor allem bei der Steuerung komplexer Lieferketten für Pharmazeutika, medizinische Produkte und Körperpflegeprodukte.

Der Abschluss der Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt der üblichen Vollzugsbedingungen.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/mgo/hab

(END) Dow Jones Newswires

September 15, 2026 08:25 ET (12:25 GMT)

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