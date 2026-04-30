DHL Group Aktie

DHL Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004

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30.04.2026 07:04:38

DHL verdient mehr als erwartet - Jahresziele bestätigt

BONN (dpa-AFX) - Die DHL Group (DHL Group (ex Deutsche Post)) hat zum Jahresstart überraschend gut abgeschnitten. Der Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) stieg im ersten Quartal im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 8,3 Prozent auf fast 1,5 Milliarden Euro, wie der DAX-Konzern am Donnerstag in Bonn mitteilte. Vom Unternehmen befragte Analysten hatten im Schnitt ein Ergebnis auf Vorjahresniveau erwartet. Die freien Barmittelzuflüsse vor Zu- und Verkäufen von Unternehmensteilen fielen mit einem Zuwachs um fast zwei Drittel auf 1,2 Milliarden Euro ebenfalls deutlich besser aus als erwartet. DHL-Chef Tobias Meyer bestätigte die Jahresziele. Das Geschäftsmodell sei widerstandsfähig und die Sparmaßnahmen wirksam, sagte er laut Mitteilung./lew/men/he

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