FedEx Aktie
WKN: 912029 / ISIN: US31428X1063
|Konkurrenzzahlen belasten
|
24.06.2026 13:08:00
DHL verliert trotz FedEx-Quartalszahlen nur moderat
Eine rückläufige Profitabilität von FedEx im vierten Quartal hat den Aktienkurs des US-Konzerns belastet, Papiere der DHL Group zeigen sich auf XETRA aber mit einem überschaubaren Minus von 0,35 Prozent auf 50,88 Euro.
FedEx-Aktien hatten am Mittwoch vorbörslich kräftig eingebüßt und waren zeitweise erstmals seit Jahresbeginn unter die Marke von 300 US-Dollar gerutscht.
Beim US-Logistikriesen ist die bereinigte Marge auf 8,4 Prozent gesunken, von 9,1 Prozent im Vorjahreszeitraum. Damit blieb Fedex hinter der durchschnittlichen Erwartung von Analysten zurück. Auch die Zielvorgabe für das bereinigte Ergebnis im laufenden Geschäftsjahr liegt Marktexperten zufolge etwas unter der Konsensschätzung.
FRANKFURT (dpa-AFX Broker)
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Bildquelle: AIF,Deutsche Post AG,Erasmus Wolff / Shutterstock.com
Nachrichten zu FedEx Corp.
|
24.06.26
|DHL verliert trotz FedEx-Quartalszahlen nur moderat (dpa-AFX)
|
24.06.26
|ROUNDUP: Fedex erwartet 2026 mehr Gewinn - Margendruck belastet Aktie (dpa-AFX)
|
23.06.26
|Ausblick: FedEx verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
18.06.26
|S&P 500-Wert FedEx-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in FedEx von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
11.06.26
|S&P 500-Wert FedEx-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in FedEx von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
08.06.26
|Erste Schätzungen: FedEx vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
04.06.26
|S&P 500-Titel FedEx-Aktie: So viel Gewinn hätte ein FedEx-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
01.06.26