FedEx Aktie

FedEx für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 912029 / ISIN: US31428X1063

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Konkurrenzzahlen belasten 24.06.2026 13:08:00

DHL verliert trotz FedEx-Quartalszahlen nur moderat

DHL verliert trotz FedEx-Quartalszahlen nur moderat

Schwächere Profitabilität bei FedEx hat den US-Logistikkonzern unter Druck gesetzt, die DHL kann sich aber zeitweise gegen den Branchentrend stemmen.

Eine rückläufige Profitabilität von FedEx im vierten Quartal hat den Aktienkurs des US-Konzerns belastet, Papiere der DHL Group zeigen sich auf XETRA aber mit einem überschaubaren Minus von 0,35 Prozent auf 50,88 Euro.

FedEx-Aktien hatten am Mittwoch vorbörslich kräftig eingebüßt und waren zeitweise erstmals seit Jahresbeginn unter die Marke von 300 US-Dollar gerutscht.

Beim US-Logistikriesen ist die bereinigte Marge auf 8,4 Prozent gesunken, von 9,1 Prozent im Vorjahreszeitraum. Damit blieb Fedex hinter der durchschnittlichen Erwartung von Analysten zurück. Auch die Zielvorgabe für das bereinigte Ergebnis im laufenden Geschäftsjahr liegt Marktexperten zufolge etwas unter der Konsensschätzung.

FRANKFURT (dpa-AFX Broker)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

DHL-Aktie etwas fester: Service-Logistik für Windparks wird ausgebaut
DHL-Aktie höher: Langjährige Finanzchefin verlässt den Logistikkonzern
DHL-Aktie steigt: Neues Kursziel sorgt für positive Impulse

Bildquelle: AIF,Deutsche Post AG,Erasmus Wolff / Shutterstock.com

Nachrichten zu FedEx Corp.

mehr Nachrichten