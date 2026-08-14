Dhoot Industries legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Dhoot Industries hat am 12.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Dhoot Industries hat im jüngsten Quartal einen Umsatz von 0,8 Millionen INR erzielt. Damit traf der Konzern genau das Niveau des Vorjahresquartals, als das Unternehmen einen Umsatz in Höhe von 0,8 Millionen INR erzielt hatte.

Redaktion finanzen.at