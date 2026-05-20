Dhoot Industries mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Dhoot Industries hat am 18.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 966,67 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 0,0 Millionen INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 0,3 Millionen INR ausgewiesen.

Gegenüber dem Vorjahr hat Dhoot Industries im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 246,84 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2,74 Millionen INR. Im Vorjahr waren 0,79 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at