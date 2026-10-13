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13.10.2026 06:31:29
Dhoot Industries: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Dhoot Industries lud am 10.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Das EPS wurde auf 0,10 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,090 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 4901,63 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2,45 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 48,9 Millionen INR im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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