Dhoot Transmission hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Dhoot Transmission gab am 03.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Analysten hatten für das Jahresviertel einen Gewinn je Aktie von 8,03 INR prognostiziert, während sie den Umsatz bei 17,00 Milliarden INR gesehen hatten.

Redaktion finanzen.at