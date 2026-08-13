DHP India: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

DHP India hat am 12.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 15,66 INR. Im Vorjahresviertel hatte DHP India 15,22 INR je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat DHP India in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,77 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 226,1 Millionen INR im Vergleich zu 206,0 Millionen INR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at