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12.11.2026 06:31:28
DHP India: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
DHP India hat am 10.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 17,55 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 3,87 INR je Aktie in den Büchern standen.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 90,49 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 273,7 Millionen INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 143,7 Millionen INR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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