DHP India verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

DHP India hat am 11.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf 3,87 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,640 INR je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 143,7 Millionen INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte DHP India 111,7 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at