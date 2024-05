DHP India veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

DHP India präsentierte in der am 27.05.2024 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2024 endete.

Das EPS wurde auf 4,43 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte DHP India 2,99 INR je Aktie verdient.

Im abgelaufenen Quartal hat DHP India 164,1 Millionen INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 7,51 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 152,7 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 88,02 INR beziffert. Im Jahr zuvor waren 78,10 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 532,17 Millionen INR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 50,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 1,07 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

