Dhruv Consultancy Services zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Dhruv Consultancy Services präsentierte in der am 12.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 2,51 INR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,840 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Dhruv Consultancy Services in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 26,06 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 155,5 Millionen INR im Vergleich zu 210,4 Millionen INR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at