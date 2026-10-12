DHT Holdings Stock Rises 5% As Q4 VLCC Spot Rates Reach $509,100 Per Day

(RTTNews) - DHT Holdings, Inc. (DHT) is up 5.34 percent, gaining $1.32 to $25.95 on Monday. The move follows the crude oil tanker company's business update, which reported strong fourth-quarter spot charter rates for its very large crude carriers, with approximately 50 percent of available spot days booked at an average rate of $509,100 per day.

DHT Holdings is currently trading at $25.95, up from the previous close of $24.64 after opening at $25.70. The stock has traded between $25.50 and $26.46 during the session, with trading volume at 3.36 million shares versus average volume of 3.54 million.

For the third quarter of 2026, DHT estimated fleet time charter equivalent earnings at $141,300 per day, including $167,100 per day for spot-market VLCCs and $114,200 per day for vessels on time charter. For the fourth quarter, approximately 78 percent of available revenue days, including spot and time-charter days, is estimated at an average rate of $225,200 per day. Shares have traded between $10.83 and $26.46 over the past 52 weeks.