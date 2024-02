DHT öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

DHT ließ sich am 07.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat DHT die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 94,5 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 19,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 116,7 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 0,993 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,161 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 390,40 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 47,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 264,88 Millionen USD in den Büchern standen.

Die Schätzungen der Analysten für das Gesamtjahr hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 0,998 USD und einen Umsatz von 395,16 Millionen USD beziffert.

Redaktion finanzen.at