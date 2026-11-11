DHT vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

DHT hat am 09.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,68 USD. Im Vorjahresviertel hatte DHT 0,280 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 209,97 Prozent auf 332,1 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 107,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at