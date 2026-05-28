Dhunseri Investments: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Dhunseri Investments hat sich am 27.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 8,15 INR. Im Vorjahresquartal waren -95,450 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Dhunseri Investments im vergangenen Quartal 702,1 Millionen INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 22,80 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Dhunseri Investments 571,7 Millionen INR umsetzen können.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 29,49 INR. Im Vorjahr waren 148,88 INR je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Dhunseri Investments 4,24 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 28,21 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Hier waren 5,90 Milliarden INR umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at