Dhunseri Petrochem Tea gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Dhunseri Petrochem Tea ließ sich am 11.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Dhunseri Petrochem Tea die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -3,05 INR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Dhunseri Petrochem Tea ein EPS von 19,35 INR in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 44,78 Prozent auf 819,0 Millionen INR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,48 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at