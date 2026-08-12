Dhunseri Petrochem Tea hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Dhunseri Petrochem Tea präsentierte in der am 10.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 49,76 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Dhunseri Petrochem Tea ein EPS von 20,35 INR je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 33,50 Prozent auf 2,32 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,73 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at