Dhunseri Petrochem Tea stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Dhunseri Petrochem Tea veröffentlichte am 26.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 6,95 INR, nach -24,850 INR im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 51,80 Prozent zurück. Hier wurden 709,6 Millionen INR gegenüber 1,47 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum generiert.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 25,97 INR beziffert. Im Vorjahr hatte Dhunseri Petrochem Tea 41,16 INR je Aktie verdient.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 17,83 Prozent zurück. Hier wurden 3,72 Milliarden INR gegenüber 4,52 Milliarden INR im Vorjahr generiert.

Redaktion finanzen.at