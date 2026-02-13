Dhunseri Petrochem Tea: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Dhunseri Petrochem Tea hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 11.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,72 INR. Im Vorjahresviertel waren 26,68 INR je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 43,27 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,26 Milliarden INR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 716,8 Millionen INR.

Redaktion finanzen.at