Dhunseri Tea Industries: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Dhunseri Tea Industries hat am 10.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 6,77 INR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,920 INR je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Dhunseri Tea Industries im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15,32 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,41 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren 1,22 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at