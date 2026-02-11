|
11.02.2026 06:31:28
Dhunseri Tea Industries: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Dhunseri Tea Industries hat am 10.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 6,77 INR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,920 INR je Aktie erzielt worden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Dhunseri Tea Industries im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15,32 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,41 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren 1,22 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schließlich schwächer -- DAX schließt mit Verlusten -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt schließt am Donnerstag mit Verlusten. Der deutsche Leitindex verabschiedete sich mit rotem Vorzeichen in den Feierabend. Die US-Börsen präsentieren sich mit negativen Vorzeichen. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Donnerstag uneinheitlich.