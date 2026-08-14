Dhunseri Tea Industries: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Dhunseri Tea Industries präsentierte am 12.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 4,30 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 13,66 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 851,4 Millionen INR, gegenüber 1,15 Milliarden INR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 25,96 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at