Dhunseri Tea Industries gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Dhunseri Tea Industries stellte am 25.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 29,41 INR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -40,090 INR je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat Dhunseri Tea Industries mit einem Umsatz von insgesamt 439,8 Millionen INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 684,4 Millionen INR erwirtschaftet worden waren, um 35,75 Prozent verringert.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 2,380 INR. Im Vorjahr hatten -19,080 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahr hat Dhunseri Tea Industries im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 3,24 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 4,71 Milliarden INR. Im Vorjahr waren 4,56 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at