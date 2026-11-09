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09.11.2026 06:31:29
Dhunseri Tea Industries gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Dhunseri Tea Industries äußerte sich am 06.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 17,34 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 20,13 INR erwirtschaftet worden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Dhunseri Tea Industries in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 11,59 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1,51 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren 1,71 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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