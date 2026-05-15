DHX Media stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

DHX Media hat am 13.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,94 CAD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,070 CAD je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 61,2 Millionen CAD – eine Minderung von 52,32 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 128,4 Millionen CAD eingefahren.

Redaktion finanzen.at