Di hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Di präsentierte in der am 02.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1216,47 KRW gegenüber 210,00 KRW im Vorjahresquartal.

Umsatzseitig wurden 217,72 Milliarden KRW vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Di 109,06 Milliarden KRW umgesetzt.

Redaktion finanzen.at