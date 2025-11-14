|
Di-Nikko Engineering öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Di-Nikko Engineering hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 13.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 16,72 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 23,80 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,81 Prozent auf 9,48 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte Di-Nikko Engineering 9,55 Milliarden JPY umgesetzt.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln?
