Di-Nikko Engineering: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Di-Nikko Engineering hat sich am 15.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS wurde auf 39,64 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 29,32 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 9,56 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 7,56 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 8,89 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at