Di-Nikko Engineering stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Di-Nikko Engineering hat am 13.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 29,70 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 16,72 JPY je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 49,07 Prozent auf 14,13 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 9,48 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at