17.11.2025 06:31:29
Di präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Di hat sich am 14.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 210,00 KRW präsentiert. Im Vorjahr hatten -103,000 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal hat Di 109,06 Milliarden KRW umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 100,97 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 54,27 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.
