18.05.2026 06:31:29

Di stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Di lud am 15.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS lag bei 414,00 KRW. Im letzten Jahr hatte Di einen Gewinn von 204,00 KRW je Aktie eingefahren.

Di hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 105,70 Milliarden KRW abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 3,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 110,04 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren.

Analysten waren von einem Gewinn je Aktie von 311,80 KRW ausgegangen, während beim Umsatz davon ausgegangen worden war, dass 127,84 Milliarden KRW in den Büchern stehen werden.

Redaktion finanzen.at

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