Di veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Di hat am 03.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Di hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 843,50 KRW je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 212,00 KRW je Aktie gewesen.

Beim Umsatz wurden 168,63 Milliarden KRW gegenüber 119,27 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at