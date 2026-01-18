Dow Aktie

WKN DE: A2PFRC / ISIN: US2605571031

18.01.2026 01:24:02

DIA vs. VUG: Is Dow Stability or Big Tech Growth the Better Choice for Investors?

Vanguard Growth ETF (NYSEMKT:VUG) and SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (NYSEMKT:DIA) differ most in their sector exposures, number of holdings, and cost, with VUG offering broader diversification and lower fees, while DIA emphasizes blue-chip stability and higher income.Both VUG and DIA track large-cap U.S. equities, but with distinct approaches: VUG holds over 160 growth-oriented companies, while DIA follows the iconic Dow Jones Industrial Average, investing in just thirty established blue-chip stocks. This comparison unpacks how these differences play out in cost, performance, risk, and portfolio makeup.Beta measures price volatility relative to the S&P 500; beta is calculated from five-year weekly returns. The 1-yr return represents total return over the trailing 12 months.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Nachrichten zu Dow Inc

Analysen zu Dow Inc

26.04.24 Dow Overweight JP Morgan Chase & Co.
Dow Inc 23,80 -1,24%

