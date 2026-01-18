Dow Aktie
DIA vs. VUG: Is Dow Stability or Big Tech Growth the Better Choice for Investors?
Vanguard Growth ETF (NYSEMKT:VUG) and SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (NYSEMKT:DIA) differ most in their sector exposures, number of holdings, and cost, with VUG offering broader diversification and lower fees, while DIA emphasizes blue-chip stability and higher income.Both VUG and DIA track large-cap U.S. equities, but with distinct approaches: VUG holds over 160 growth-oriented companies, while DIA follows the iconic Dow Jones Industrial Average, investing in just thirty established blue-chip stocks. This comparison unpacks how these differences play out in cost, performance, risk, and portfolio makeup.Beta measures price volatility relative to the S&P 500; beta is calculated from five-year weekly returns. The 1-yr return represents total return over the trailing 12 months.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Analysen zu Dow Inc
Aktien in diesem Artikel
|Dow Inc
|23,80
|-1,24%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWenig Bewegung zum Wochenausklang: US-Börsen schließen knapp unter Nulllinie -- ATX letztlich stabil -- DAX geht schwächer ins Wochenende -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt kam nicht recht vom Fleck, während der Leitindex Verluste verzeichnete. Die Wall Street tendierte vor dem Wochenende minimal nach unten. An den Börsen in Fernost ging es abwärts.