DIADERMINE LIFT+ BIO SENSITIV: dermatologische Expertise UND natürliche Pflege für empfindliche Haut

Die Kraft der Natur für sensible Haut: DIADERMINE LIFT+ BIO SENSITIV ist die erste Bio-zertifizierte Anti-Age Pflege von DIADERMINE, die speziell für sensible, trockene Haut entwickelt wurde. Dank einer Formel-Kombination aus Bio-Rosenwasser und Pro-Kollagen und mit 99 % Inhaltsstoffen natürlichen Ursprungs, glättet und strafft die neue Pflegeserie das Hautbild, während sie gleichzeitig vor Irritationen schützt. Dabei verbessert sie den hauteigenen Feuchtigkeitsgehalt und bietet Schutz vor äußeren Einflüssen – für eine Anti-Age Pflege bei der Hautverträglichkeit und Natürlichkeit Hand in Hand gehen.