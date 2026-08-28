Diadrom hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Diadrom präsentierte in der am 27.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,21 SEK vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,050 SEK erwirtschaftet worden.

Diadrom hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 8,5 Millionen SEK abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 33,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12,7 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at