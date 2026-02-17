Diadrom stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Diadrom hat sich am 16.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS lag bei -0,26 SEK. Ein Jahr zuvor waren -0,140 SEK je Aktie erzielt worden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 25,17 Prozent auf 11,3 Millionen SEK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 15,1 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,400 SEK. Im Vorjahr waren -0,390 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz vermeldete das Unternehmen einen Rückgang um 27,87 Prozent auf 64,74 Millionen SEK. Im Vorjahr hatte der Umsatz bei 46,70 Millionen SEK gelegen.

Redaktion finanzen.at