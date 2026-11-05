Diageo Aktie

Diageo ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 851247 / ISIN: GB0002374006

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Konsumneigung 05.11.2026 11:42:40

Diageo-Aktie deutlich höher: Guinness-Mutter punktet im Quartal

Diageo-Aktie deutlich höher: Guinness-Mutter punktet im Quartal

Der zuletzt schwächelnde Schnaps- und Guinness-Hersteller Diageo hat im ersten Quartal seines Geschäftsjahres überraschend mehr erlöst.

So wuchs der Umsatz um 1,2 Prozent auf 4,9 Milliarden US-Dollar (4,4 Mrd Euro), wie die Briten am Donnerstag in London mitteilten. Um Wechselkurse und Übernahmeeffekte bereinigt lag das Plus bei 1,4 Prozent. Analysten hatten hingegen im Schnitt mit einem leichten Rückgang gerechnet. Verkaufspreise sowie der Produktmix trugen 0,3 Prozentpunkte Wachstum bei, der Rest stammte aus größeren Mengen. "Alles in allem verlief das erste Quartal wie erwartet und wir haben unsere Jahresprognose bestätigt", sagte Konzernchef Dave Lewis laut Mitteilung.

Seit geraumer Zeit kämpft der Konzern mit einer schwachen Entwicklung, besonders mit der zurückhaltenden Konsumneigung der Verbraucher nach der Corona-Pandemie. Zuletzt belasteten auch Zölle in den USA die Geschäfte. Der seit Januar amtierende Chef Lewis plant das Ruder herumzureißen. Dazu konzentriert er sich auf jeweils in bestimmten Märkten erfolgreiche Marken. Damit beabsichtigt der Konzern über die nächsten drei Jahre zusammengenommen eine Milliarde US-Dollar einzusparen. Diageo ist der Anbieter von Marken wie Johnnie-Walker-Whisky, Smirnoff-Wodka und Tanqueray-Gin. Auch die irische Biermarke Guinness gehört zur Produktpalette.

Die Diageo-Aktie gewinnt im Londoner Handel zeitweise 2,65 Prozent auf 18,62 Pfund.

/men/stw/stk

LONDON (dpa-AFX)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Diageo: Umsatz über Prognosen - Aktie legt zu
Diageo-Aktie leichter: Joanne Wilson übernimmt CFO-Posten
Diageo-Aktie höher Wachstum nach Übergangsjahr angepeilt

Bildquelle: Diageo,CARL COURT/AFP via Getty Images

Nachrichten zu Diageo plc

mehr Nachrichten

Analysen zu Diageo plc

mehr Analysen
06.11.26 Diageo Overweight Barclays Capital
06.11.26 Diageo Neutral UBS AG
06.11.26 Diageo Neutral JP Morgan Chase & Co.
06.11.26 Diageo Hold Deutsche Bank AG
06.11.26 Diageo Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Diageo plc 22,27 0,50% Diageo plc

Letzte Top-Ranking Nachrichten

06.11.26 KW 45: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
02.11.26 Bitcoin, Ether & Co. im Oktober 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.11.26 Oktober 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.11.26 Gold, Öl & Co. in KW 44: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
01.11.26 KW 44: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Baisse im Technologiesektor: ATX und DAX gehen deutlich schwächer ins Wochenende -- Wall Street letztlich uneins -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt tendierte im Freitagshandel abwärts, während der deutsche Leitindex kräftig nachgab. Die US-Börsen tendierten am Freitag uneinheitlich. An den Börsen in Asien herrscht am Freitag Ausverkaufsstimmung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen