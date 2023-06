Diageo-Aktie im Minus: Diageo von US-Rapper wegen Vernachlässigung verklagt

Combs wirft Diageo vor, die gemeinsame Tequila-Marke DeLeón zu vernachlässigen. Gleichzeitig, so heißt es in der Klageschrift, habe Diageo Ressourcen in zwei andere Tequilas gesteckt, darunter die von George Clooney unterstützte Marke Casamigos, die Diageo 2017 für bis zu 1 Milliarde US-Dollar gekauft hatte. Combs beschuldigt Diageo auch der Rassendiskriminierung und behauptet, das Unternehmen habe DeLeón in die Schublade "urban" gesteckt und als "schwarze Marke" bezeichnet.

Combs Unternehmen Combs Wines and Spirits reichte die Klage gegen das nordamerikanische Geschäft von Diageo am Mittwoch vor dem New York State Supreme Court in Manhattan ein. Combs strebt demnach eine gerichtliche Verfügung an, durch die Diageo dazu verpflichten soll, die Joint-Venture-Vereinbarung aus dem Jahr 2013 sowie spätere schriftliche Vereinbarungen einzuhalten. Diageo reagierte nicht unmittelbar auf eine Bitte um Stellungnahme zu der Klage.

Diageo-Aktien verlieren in London zeitweise 0,25 Prozent auf 33,39 Pfund.

NEW YORK (Dow Jones)