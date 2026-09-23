WPP 2012 Aktie

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WKN DE: A1KA87 / ISIN: US92937A1025

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Nachfolge 23.09.2026 14:25:40

Diageo-Aktie leichter: Joanne Wilson übernimmt CFO-Posten

Diageo-Aktie leichter: Joanne Wilson übernimmt CFO-Posten

Diageo hat WPP-Finanzchefin Joanne Wilson zur nächsten CFO ernannt.

Sie tritt damit die Nachfolge von Nik Jhangiani an.

Der Spirituosenkonzern teilte mit, dass Wilson irgendwann 2027 als CFO in Board und Executive Committee eintreten werde. Wilson ist derzeit CFO beim Werbekonzern WPP und war zuvor in Finanz- und kaufmännischen Positionen beim Getränkeunternehmen Britvic tätig.

WPP teilte am Mittwoch mit, dass ein formeller Suchprozess zur Nachbesetzung von Wilson eingeleitet worden sei und dass sie ihre Rolle beibehalten werde, bis ihre Nachfolge feststehe.

Jhangiani, der 2024 von Coca-Cola Europacific Partners zu Diageo kam, war im vergangenen Jahr Interims-CEO. "Nik und ich sind uns einig, dass jetzt, nachdem wir unsere neue Strategie vorgestellt haben, der richtige Zeitpunkt für diesen Wechsel ist", sagte Diageos CEO Sir Dave Lewis.

Im Londoner Handel sinkt die Diageo-Aktie zwischenzeitlich um 0,31 Prozent auf 16,33 Pfund.

DJG/DJN/uxd/hab

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Weitere Links:

Strategische Wende bei Diageo: Spirituosenriese kassiert Milliarden für Cricket-Sparte

Bildquelle: Diageo

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